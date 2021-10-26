Иностранцы в городе: почему туристов не пустят в театры и музеи Петербурга

Правительство Северной столицы постановило, что туристы, прибывшие из-за границы, не смогут посетить ни рестораны, ни театры, ни музеи Петербурга.

Иностранцам станут недоступны данные виды развлечений в связи с введением новых коронавирусных ограничений. Это сделали потому, что нет понимания того, как проверять подлинность сертификата о прививке зарубежной вакциной. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Сарана назвал данный вопрос сложным и объяснил, что ограничения коснутся иностранцев уже с 1 декабря. Также специалист отметил, что даже он не в состоянии отличить, подлинный или поддельный сертификат, например, «Пфайзера» из Германии или Англии.

«Как охранник в магазине сможет его проверить, сложный пока вопрос», — высказался на эту тему Андрей Сарана.

Несмотря на все сложности, эксперт считает, что вероятность решения данного вопроса все же есть. Таким образом в правительственное постановление через некоторое время могут быть внесены соответственные изменения.

Туристам, приехавшим из-за границы, пока закрыт вход в рестораны, театры и музеи, однако заселиться им в гостиницы Петербурга проблем нет. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский «Деловому Петербургу». В отелях необходимо будет предоставить лишь результаты ПЦР-теста на COVID-19.

При этом, выход у иностранцев все же есть. Так, глава городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов объяснил, что, имея при себе СНИЛС, туристы смогут вакцинироваться «Спутником Лайт». Оформив личный кабинет на «Госуслугах» и заплатив за лекарство, приезжие могут приобрести статус привитого.

Напомним, что для жителей Северной столицы существенно ужесточили антиковидные ограничения. Кроме того, что совсем скоро наступит «эра» QR-кодов, с 30 октября по 7 ноября, в период нерабочих дней, перестанут работать точки общественного питания и развлекательные заведения. Недоступными станут бары, рестораны, кафе, торговые центры, непродовольственные магазины, библиотеки, кинотеатры, аквапарки, бассейны, фитнес-центры, катки, детские комнаты, зоопарки. Стоматологи и ветеринары будут принимать лишь экстренные вызовы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга пообещали не продлевать ограничения для бизнеса после нерабочих дней.