В лаборатории ЛЭТИ случился пожар

Пожар в лаборатории ЛЭТИ потушили. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Пожар в лаборатории ЛЭТИ потушили. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Петроградском районе сегодня утром тушили пожар в лаборатории Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных к дому 5 по улице Профессора Попова в 9:52.

Пожар произошел в лаборатории, расположенной на первом этаже университета. В помещении площадью 60 квадратных метров загорелась обстановка, огонь охватил 6 квадратных метров.

С пожаром справились за 40 минут. Тушением пожара занимались 25 человек личного состава с привлечением шести единиц пожарной техники.

Предварительно, никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке жильцы самостоятельно потушили пожар на балконе. К месту было направлено девять человек личного состава и две пожарные машины.