В лаборатории ЛЭТИ случился пожар

В Петроградском районе сегодня утром тушили пожар в лаборатории Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».
Об этом информирует пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных к дому 5 по улице Профессора Попова в 9:52.
Пожар произошел в лаборатории, расположенной на первом этаже университета. В помещении площадью 60 квадратных метров загорелась обстановка, огонь охватил 6 квадратных метров.
С пожаром справились за 40 минут. Тушением пожара занимались 25 человек личного состава с привлечением шести единиц пожарной техники.
Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке жильцы самостоятельно потушили пожар на балконе. К месту было направлено девять человек личного состава и две пожарные машины.