Мужчина пострадал от падения куска фасада на Гороховой

Мужчина не растерялся и сделал фотографии с места происшествия. Фото: скрин Google.Maps

Мужчина не растерялся и сделал фотографии с места происшествия. Фото: скрин Google.Maps

Около 111 часов утра кусок фасада упал с дома на улице Гороховая, 4. В итоге пострадал мужчина, кусок фасада разбился об его голову.

Двое мужчин шли из-под арки, и когда вышли из-под нее, он упал прямо на голову. Большой кусок. Об этом сообщают «Невские новости».

Мужчины вызвали скорую помощь. Рана оказалась шесть сантиметров, также у мужчины обнаружили рассечение и ушиб под глазом. Примечательно, что после ЧП пришел дворник и начал заметать следы. Мужчина не растерялся и сделал фотографии с места происшествия. По его словам там были следы крови.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд привлек к административной ответственности ООО «ГСК «Красный треугольник» за неудовлетворительное состояние фасадов на территории завода. Речь идет о зданиях, расположенных на набережной Обводного канала, дом 134-136-138, а также на Старо-Петергофском проспекте, дом 24.