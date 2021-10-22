Суд назначил «Красному треугольнику» штраф в 400 тысяч за состояние фасадов

Суд назначил &#171;Красному треугольнику&#187; штраф в 400 тысяч за состояние фасадов
Представители "Красного треугольника" вину не признали. Фото: google.maps

В Петербурге суд привлек к административной ответственности ООО «ГСК «Красный треугольник» за неудовлетворительное состояние фасадов на территории завода.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Неудовлетворительное состояние было у фасадов объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Речь идет о зданиях, расположенных на набережной Обводного канала, дом 134-136-138, а также на Старо-Петергофском проспекте, дом 24.

Как установил суд, на фасадах установлены инженерные коммуникации, а историческая кирпичная кладка заменена на современную. Разрушены фундамент, цоколь и отмостка. Кроме того, по фасадам пошли трещины. В плохом состоянии также исторические дверные и оконные заполнения.

Представители «Красного треугольника» вину не признали.

Ленинский районный суд назначил штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что здание Лиговского банно-прачечного комбината признали памятником.

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