Диетолог рассказал, как не располнеть в период холодов

Для того, чтобы не поправляться, важно правильно питаться и побольше двигаться. Фото: pixabay

Для того, чтобы не поправляться, важно правильно питаться и побольше двигаться. Фото: pixabay

Осенью и зимой многие склонны набирать лишний вес, но это можно исправить, если завести несколько полезных привычек.

В период осенних холодов люди становятся менее активными, в связи с чем им проще набрать лишний вес. Как итог – после зимы все поголовно вынуждены соблюдать диету, чтобы подготовиться к пляжному сезону. Как выйти из этого порочного круга? Диетолог Антон Бердов уверен, что достаточно завести несколько полезных привычек, чтобы перестать переживать о фигуре раз и навсегда. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист считает, что можно начать с пересмотра рациона. Вместо того, чтобы бездумно есть вредную еду, стоит решить, как ее заменить на не менее вкусную, но при этом полезную. Вместо чипсов диетолог рекомендует приобрести овощные палочки с хумусом, а хлебу предпочесть снэки из злаков. Сладкое легко заменяется фруктами и ягодами. К слову, осень богата на сезонные плоды – например, тыкву. Она полезна, малокалорийна и вполне подходит для того, чтобы разнообразить меню. Из тыквы не только вырезают страшные рожицы на Хэллоуин, но также делают супы, оладьи, пироги и многое другое.

Не лишним будет снизить потребление калорий примерно на 10-15%, особенно если вы мало двигаетесь. При этом важно, чтобы соотношение белков, жиров и углеводов не пострадало.

«Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течение холодного времени года, а также на период локдауна»,

— полагает эксперт.

Разумеется, корректировать питание не всегда достаточно. Нужно хотя бы иногда выбираться на прогулки и делать упражнения дома. Это полезно не только для фигуры, но и здоровья.

Бердов также поспешил успокоить тех, кто винит себя в постоянном желании перекусить – это вполне нормально в холодное время года. Диетолог пояснил, что организм старается греть себя изнутри, на что тратит много энергии, поэтому нуждается в «топливе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказал об исцеляющей от рака тыкве. Вещество, которое содержится в мякоти тыквы, не дают сосудам врастать в опухолевые образования на начальной стадии.