«Нас в браке было трое». Сериал «Корона» готов на скандальное интервью принцессы Дианы

«Нас в браке было трое». Сериал «Корона» готов на скандальное интервью принцессы Дианы
Принцесса Диана с принцем Чарльзом и сыном Уильямом. Фото: @thecrownnetflix

Впервые с момента запуска сериала «Корона» его создатели они могут войти в прямой конфликт с Букингемским дворцом. А принц Гарри уже оказался в двусмысленном положении.

Стало известно, что популярный сериал «Корона» готов посвятить целый эпизод воссозданию интервью журналиста BBC Мартина Башира и принцессы Дианы 1995 года. Именно тогда она сенсационно заявила: «Нас было трое в браке». Эта прямой намек на многолетние отношения Чарльза и Камиллы, его нынешней супруги. По информации портала dailymail.co.uk, стриминговая платформа Netflix, транслирующая сериал, готова потратить миллионы долларов на этот эпизод. Он будет иметь решающее значение для последней части.

При этом принц Уильям призывал никогда не показывать это интервью снова. Герцог Кембриджский обвинил Башира во лжи, с помощью которой он получил эксклюзив с его покойной матерью.

Ранее два сына Дианы Уильям и Гарри обвиняли корпорацию BBC в том, что она испортила жизнь их матери своим «лживым» интервью. Именно с него, по словам принцев, и началась трагическая цепь события, которые привели к смерти принцессы два года спустя.

Брат Дианы Эрл Спенсер также не раз заявлял, что Мартин Башир получил свою историческую сенсацию путем интриг и обмана Дианы, которая в тот момент находилась не в лучшей психологической форме.

Так что решение Netflix воссоздать это историческое интервью может вызвать серьезное противостояние с наследником британского престола, который призвал никогда больше не выпускать эти кадры в эфир.

А вот принц Гарри, кажется, оказался в весьма двусмысленном положении. Дело в договоре, который они со своей супругой Меган Маркл подписали с Netflix. Речь идет о создании контента о жизни герцогов Сассекских после их переезда в Америку. По некоторым оценкам, сумма контракта составляет 112 миллионов фунтов стерлингов. Вероятно, такие цифры заставят принца быть более лояльным к создателям «Короны» и окончательно разобьют все связи с семьей, опасаются королевские эксперты.

интервью меган маркл принц гарри принцесса Диана Сериал «Корона»


 

Новости партнеров
Какой орех снизит давление и уровень
Какой орех снизит давление и уровень "плохого" холестерина
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Какая погода ожидает россиян в канун Нового года
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Нас в браке было трое». Сериал «Корона» готов на скандальное интервью ...
Для доноров Петербурга и Ленобласти открыли дополнительный приём крови вечером
Ковид против гриппа. В США идет война вирусов
Опасные места: где чаще всего заражаются коронавирусом
В Петербурге расчленителя приговорили к семи годам тюрьмы
Экс-замглавы управления МВД Новосельцев найден убитым в бане
Владельцам гаражей придется заплатить за землю
QR-коды в Петербурге: как получить переболевшим и пенсионерам без Интернета