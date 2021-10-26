«Нас в браке было трое». Сериал «Корона» готов на скандальное интервью принцессы Дианы

Впервые с момента запуска сериала «Корона» его создатели они могут войти в прямой конфликт с Букингемским дворцом. А принц Гарри уже оказался в двусмысленном положении.

Стало известно, что популярный сериал «Корона» готов посвятить целый эпизод воссозданию интервью журналиста BBC Мартина Башира и принцессы Дианы 1995 года. Именно тогда она сенсационно заявила: «Нас было трое в браке». Эта прямой намек на многолетние отношения Чарльза и Камиллы, его нынешней супруги. По информации портала dailymail.co.uk, стриминговая платформа Netflix, транслирующая сериал, готова потратить миллионы долларов на этот эпизод. Он будет иметь решающее значение для последней части.

При этом принц Уильям призывал никогда не показывать это интервью снова. Герцог Кембриджский обвинил Башира во лжи, с помощью которой он получил эксклюзив с его покойной матерью.

Ранее два сына Дианы Уильям и Гарри обвиняли корпорацию BBC в том, что она испортила жизнь их матери своим «лживым» интервью. Именно с него, по словам принцев, и началась трагическая цепь события, которые привели к смерти принцессы два года спустя.

Брат Дианы Эрл Спенсер также не раз заявлял, что Мартин Башир получил свою историческую сенсацию путем интриг и обмана Дианы, которая в тот момент находилась не в лучшей психологической форме.

Так что решение Netflix воссоздать это историческое интервью может вызвать серьезное противостояние с наследником британского престола, который призвал никогда больше не выпускать эти кадры в эфир.

А вот принц Гарри, кажется, оказался в весьма двусмысленном положении. Дело в договоре, который они со своей супругой Меган Маркл подписали с Netflix. Речь идет о создании контента о жизни герцогов Сассекских после их переезда в Америку. По некоторым оценкам, сумма контракта составляет 112 миллионов фунтов стерлингов. Вероятно, такие цифры заставят принца быть более лояльным к создателям «Короны» и окончательно разобьют все связи с семьей, опасаются королевские эксперты.