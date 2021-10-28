Из бывшего доходного дома Шпринга на свалку увезли 15 дверей, три печи и старинный паркет

Представители проекта «Двери с помоек» в социальной сети Instagram опубликовали Stories, в которых рассказали, что сделали с бывшим доходным домом Шпринга. Оттуда сняли не менее 15 исторических дверей, вырвали с корнем три печи и содрали старинный паркет. Все эти старинные вещи отправились прямиком на свалку.

Демонтаж происходил на Васильевском острове, по адресу Тучков переулок, дом №11. Данное здание возвели в конце XIX века. Оно является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте КГИОП Петербурга.

Согласно фотографиям, опубликованным в социальной сети, в здании сняли порядка 15 дверей, имеющих историческую ценность, также были демонтированы и отправлены в мусор три печи и старинный паркет. Стоит отметить, что все «потери» — только из одной квартиры.

Ждут часа расплаты подлинные окна с оригинальной фурнитурой и внешние двери. Представители «Двери с помоек» предположили, что в освобождаемых помещениях появится отель.

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