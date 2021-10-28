Из бывшего доходного дома Шпринга на свалку увезли 15 дверей, три печи и старинный паркет

Из бывшего доходного дома Шпринга на свалку увезли 15 дверей, три печи и старинный паркет
В доме на Васильевском острове демонтируют странные окна, двери, паркет. Фото: скриншот Instagram

Представители проекта «Двери с помоек» в социальной сети Instagram опубликовали Stories, в которых рассказали, что сделали с бывшим доходным домом Шпринга. Оттуда сняли не менее 15 исторических дверей, вырвали с корнем три печи и содрали старинный паркет. Все эти старинные вещи отправились прямиком на свалку.

Дверь, которую пока что демонтаж не коснулся. Фото: скриншот Instagram
Так квартира выглядит после демонтажа. Фото: скриншот Instagram

Демонтаж происходил на Васильевском острове, по адресу Тучков переулок, дом №11. Данное здание возвели в конце XIX века. Оно является выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на сайте КГИОП Петербурга.

Согласно фотографиям, опубликованным в социальной сети, в здании сняли порядка 15 дверей, имеющих историческую ценность, также были демонтированы и отправлены в мусор три печи и старинный паркет. Стоит отметить, что все «потери» — только из одной квартиры.

Ждут часа расплаты подлинные окна с оригинальной фурнитурой и внешние двери. Представители «Двери с помоек» предположили, что в освобождаемых помещениях появится отель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Семенцах дорожники выковыряли мозаику в виде слона и звезды. Местные жители прикрывали ими ямы в асфальте.

двери демонтаж дом шпринга новости СПб реставрация


 

Новости партнеров
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
Разыскиваемая актриса Светлана Светличная найдена в киностудии
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно прививаться пожилым
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев ожидают рекордно теплые выходные
Из бывшего доходного дома Шпринга на свалку увезли 15 дверей, три печи и ...
Вирусолог спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие недели
В Кремле прокомментировали идею введение QR-кодов в общественном транспорте
Пособие во время беременности: как будущей маме получить свои деньги
В Петербурге четверо мигрантов похитили земляка и надругались над ним за ...
Движение трамваев после столкновения на Бухарестской восстановили
В Кремле опровергли сообщения о перезапуске кампании по вакцинации