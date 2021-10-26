В Петербурге расчленителя приговорили к семи годам тюрьмы

Суд приговорил Александрова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд приговорил Александрова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прокуратура Невского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Евгения Александрова. Его признали виновным в убийстве.

Суд установил, что Александров в сентябре 2020 года, находясь в цеху № 5 по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, дом 38, лит. В, убил человека. Затем расчленил его труп на несколько частей, сложил их в мешки. Потом выбросил их в реку Неву. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Суд приговорил Александрова к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский городской суд удовлетворил административный иск и признал экстремистской группой движение «Невоград». Организация известна по другими названиями: «Невоград-2», «Ферст Лайн Невоград» («FirstLineNevograd») и «БТО-Невоград».