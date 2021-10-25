В Петербурге суд признал «Невоград» экстремистским движением и запретил его деятельность в РФ

Члены экстремисткого движения Воеводин и Венгервельд участвовали в слушании онлайн. Фото: пресс-служба судов Петербурга

Члены экстремисткого движения Воеводин и Венгервельд участвовали в слушании онлайн. Фото: пресс-служба судов Петербурга

В городе появились последователи общественного объединения неонацистской направленности. Об этом сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Петербургский городской суд удовлетворил административный иск и признал экстремистской группой движение «Невоград». Организация известна по другими названиями: «Невоград-2», «Ферст Лайн Невоград» («FirstLineNevograd») и «БТО-Невоград». Суд запретил деятельность объединения на территории России.

«Мы все сидим, что там запрещать», — ответил Алексей Воеводин.

Городская прокуратора сообщала, в разное время движение возглавляли Алексей Воеводин, Герман Венгервельд, Андрей Колесников, Дмитрий Боровиков и Андрей Клещин (сменил фамилию на Иванов).

Истец сообщил, в Петербурге вновь совершаются противоправные деяния экстремистского характера и упомянул несколько эпизодов. Кроме того, часть групп во соцсетях идеализируют деятельность ответчиков.

Отмечается, что Воеводин и Венгервельд участвовали в слушании онлайн. Так, Воеводин был против признания движения экстремистским.

В свою очередь, Венгервельд оставил все на усмотрение суда. Он заявил, что больше не возглавляет движение и про свои убеждения говорить не имеет желания. Он подтвердил, что черпал вдохновение у Воеводина, о котором узнал из СМИ, но не считает его виновным в получении судимости.

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга признал Андрея Клещина (до брака Линка) виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33-ч.2 ст.213 УК РФ, и еще 6 фигурантов, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ.

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