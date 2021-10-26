Глава Петербурга назвал главной задачей города и бизнеса сохранить экономическую стабильность

Глава Петербурга назвал главной задачей города и бизнеса сохранить экономическую стабильность
Доходы бюджета Петербурга увеличились. Фото: unsplash.com

Сегодня прошло заседание Штаба по улучшению губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что несмотря на пандемию ковида, сплоченность бизнеса и власти позволила улучшить экономические показатели города.

Он добавил, что бизнесмены и органы власти работали как единое целое и научились адаптироваться к существующим проблемам. В городе уменьшились показатели по безработице. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Власти города расширили помощь концертным организациям, Фонду развития промышленности выделили полмиллиарда рублей.

Глава Петербурга обратил внимание на то, что доходы бюджета города увеличились – его осенняя корректировка больше 150 миллиардов рублей. Такого роста еще не было, отметил Беглов.

Губернатор Петербурга добавил, что главная совместная задача города и бизнеса – сохранить достигнутую экономическую стабильность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нерабочие дни позволят вакцинироваться тем, кто еще не успел сделать этого. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов

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