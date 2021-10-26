В Петербурге привиты от гриппа 26% горожан

В ходе повышения иммунитета планируется вакцинировать не менее 60% жителей Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

В ходе повышения иммунитета планируется вакцинировать не менее 60% жителей Петербурга. Фото: Gazeta.SPb

Сейчас в Северной столице заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошлую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, бока, рино и РС вирусы, регистрируются случаи гриппа. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Самым эффективным средством профилактики заболеваний гриппом является прививка.

На 25 октября в Петербурге привито от гриппа 1 431 344 человека, это 26,5% петербуржцев, в том числе 154 026 детей.

В ходе повышения иммунитета планируется вакцинировать не менее 60% жителей Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смесь COVID-19 и гриппа может оказаться очень опасной для больного. Об этом заявила руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Елена Бурцева.