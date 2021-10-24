Сочетание гриппа и коронавируса является самым опасным

Сочетание гриппа и коронавируса является самым опасным
Сочетание гриппа и коронавируса является опасным. Фото: pixabay

Смесь COVID-19 и гриппа может оказаться очень опасной для больного. Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Елена Бурцева заявила, что парагрипп в комбинации с коронавирусом приводит к тяжелому состоянию человека. Об этом сообщают «Известия».

Угрозы заболеваний группы ОРВИ необходимо учитывать, так как их сочетание с коронавирусом усугубляет ситуацию. В случае проявления любых симптомов заболеваний проверяться не только на COVID-19. Против гриппа и коронавируса применяются разные препараты, поэтому нужно определить болезнь на ранних стадиях.

«Самое страшное, что может быть, — это сочетание коронавируса с другим типом вируса», — отметила Елена Бурцева.

Другой специалист, врач высшей категории София Русанова, заключила, что отличие гриппа и ОРВИ в том, что грипп начинается с выраженной интоксикации. ОРВИ обычно приходит одновременно с температурой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что иммунолог Владимир Болибок рассказал, что иммунная система ослабевает из-за стресса и нарушений в функционировании организма. Взрослому человеку поможет укрепить защитные функции правильное питание, правильный сон, отказ от плохих привычек.

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