Иммунолог сообщил, как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Иммунолог Владимир Болибок рассказал что иммунная система ослабевает из-за стресса и нарушений в функционировании организма.

Он уверен, указывать на ухудшение иммунитета могут недостаток микроэлементов, витаминов, а также обострение хронических болезней. Тогда Болибок советует проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает solenka.info.

Взрослому человеку поможет укрепить защитные функции правильное питание, правильный сон, отказ от плохих привычек. Также важно заниматься спортом, уменьшить стресс, чаще бывать на свежем воздухе. Эти же методы можно использовать и на детях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России разрешил одновременно ставить прививки от ковида и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медприменению «Спутника V». Его взаимодействие изучили в доклинических исследованиях.