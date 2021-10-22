Иммунолог сообщил, как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Иммунолог сообщил, как укрепить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа
Взрослому человеку поможет укрепить защитные функции правильное питание, правильный сон, отказ от плохих привычек. Фото: pixabay

Иммунолог Владимир Болибок рассказал что иммунная система ослабевает из-за стресса и нарушений в функционировании организма.

Он уверен, указывать на ухудшение иммунитета могут недостаток микроэлементов, витаминов, а также обострение хронических болезней. Тогда Болибок советует проконсультироваться с врачом. Об этом сообщает solenka.info.

Взрослому человеку поможет укрепить защитные функции правильное питание, правильный сон, отказ от плохих привычек. Также важно заниматься спортом, уменьшить стресс, чаще бывать на свежем воздухе. Эти же методы можно использовать и на детях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав России разрешил одновременно ставить прививки от ковида и гриппа. Изменения внесли в инструкцию по медприменению «Спутника V». Его взаимодействие изучили в доклинических исследованиях.

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