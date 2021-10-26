Реанимация и скорая прибыли к массовому ДТП на Приморском шоссе

Реанимация и скорая прибыли к массовому ДТП на Приморском шоссе
ДТП на Приморском шоссе. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Реанимация и скорая прибыли к массовому ДТП на Приморском шоссе в Сестрорецке.

Дорожный инцидент случился во вторник, 26 октября, на участке дороги со стороны Пушкина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали не менее трех машин. Транспортные средства столкнулись в одном ряду. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники дорожной полиции, реанимации и скорой помощи.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль перевернулся после жесткого ДТП с такси на Волхонском шоссе.

дтп новости СПб сестрорецк


 

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