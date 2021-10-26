ДТП с легковушками заблокировало проезд в Альпийском переулке

ДТП в Альпийском переулке. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП в Альпийском переулке. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

В Альпийском переулке произошло ДТП с участием двух машин. Объезжать место аварии другим автомобилистам приходится по тротуару.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 27 октября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«У кого посадка повыше – объезжают по тротуару», — написал автор записи.

На кадрах видно, что одна из машин заблокировала проезд во двор, вторая – стоит посреди проезжей части.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарки разбились ночью на перекрестке Дудко и Бабушкина.