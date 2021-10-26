Иномарки разбились ночью на перекрестке Дудко и Бабушкина

ДТП на Бабушкина. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

ДТП на Бабушкина. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

На перекрестке улиц Дудко и Бабушкина произошло ДТП с участием двух авто.

Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 27 октября, на участке дороги со стороны Пушкина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«О пострадавших неизвестно», — написал автор записи.

У одной из легковушек оказалась разбита передняя часть. Повреждения второй – не зафиксированы.

Другие подробности не приводятся, служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация и скорая прибыли к массовому ДТП на Приморском шоссе.