Иномарки разбились ночью на перекрестке Дудко и Бабушкина

На перекрестке улиц Дудко и Бабушкина произошло ДТП с участием двух авто.
Дорожный инцидент случился в ночь на среду, 27 октября, на участке дороги со стороны Пушкина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«О пострадавших неизвестно», — написал автор записи.
У одной из легковушек оказалась разбита передняя часть. Повреждения второй – не зафиксированы.
Другие подробности не приводятся, служб на месте не видно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что реанимация и скорая прибыли к массовому ДТП на Приморском шоссе.