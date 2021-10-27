Прокуратура может выдвинуть уголовные обвинения после выстрела Болдуина

Прокуратура может выдвинуть уголовные обвинения после выстрела Болдуина
На съемках погибла оператора Галина Хатчинс Фото: instagram.com/halynahutchins

Прокуратура в США может выдвинуть уголовные обвинения инциденту на съемках фильма «Раст» с Алеком Болдуином, во время которого погибла оператор.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на прокурора округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Мэри Кармак-Альтвайс.

«Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все варианты, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении», — приводит издание ее слова.

Она отметила, что во время обыска на съемочной площадке нашли большое количество как холостых, так и боевых патронов, а также три револьвера. В настоящее время устанавливается, из какого именно оружия и с применением какого типа боеприпасов был осуществлен выстрел. При этом точно известно, что при съемках использовалось боевое, а не бутафорское оружие.

Напомним, смертельный инцидент произошел 22 октября на съемочной площадке вестерна «Ржавчина». Звезда Голливуда Алек Болдуин случайно застрелил оператора и тяжело ранил режиссера. Актер после случившегося сразу сдался полиции.

В итоге погибла оператор Галина Хатчинс и пострадал режиссер Джоэл Соус. 42-летнюю женщину доставили в больницу Университета Нью-Мексико на вертолете, но она, к сожалению, не выжила.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по предварительной версии следствия, произошедшее — случайность. Алек Болдуин, несмотря на свою эксцентричность, никогда не был замечен в столь серьезном нарушении закона.

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