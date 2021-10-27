В среду в Ленобласти ожидаются дождь и ветер

В среду в Ленобласти ожидаются дождь и ветер
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В среду, 27 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», почти во всех районах пройдут дожди.

В ночное время суток столбики термометров покажут 2-7 градусов, днем потеплеет до плюс 4-9 градусов. Ветер юго-западный, западный подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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