В среду в Ленобласти ожидаются дождь и ветер

В среду, 27 октября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», почти во всех районах пройдут дожди.

В ночное время суток столбики термометров покажут 2-7 градусов, днем потеплеет до плюс 4-9 градусов. Ветер юго-западный, западный подует со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет мало меняться.

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