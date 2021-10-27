В среду в Петербурге пройдут дожди

В среду, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Влияние на метеорологические условия в Северной столице сохранит циклонический вихрь, однако по мере его продвижения на восток регион окажется в его тыловой части», — сообщил синоптик.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне +5…+10 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

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