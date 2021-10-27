В среду в Петербурге пройдут дожди

В среду в Петербурге пройдут дожди
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В среду, 27 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Влияние на метеорологические условия в Северной столице сохранит циклонический вихрь, однако по мере его продвижения на восток регион окажется в его тыловой части», — сообщил синоптик.

Местами пройдут кратковременные дожди.

Днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне +5…+10 градусов. Ветер западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

дожди михаил леус погода


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Врач рассказала, как пережить первый день после прививки от COVID-19
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В среду в Петербурге пройдут дожди
В центре Гамалеи оценили эффективность «Спутника V» против новой ...
Ночью в Лужском районе сгорел частный дом
В среду в Ленобласти ожидаются дождь и ветер
Прокуратура может выдвинуть уголовные обвинения после выстрела Болдуина
Нутрициолог рассказала, кому противопоказано есть хурму
Доктор Комаровский назвал основное отличие коронавируса от гриппа
Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от коронавируса