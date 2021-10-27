Вирусологи объяснили, почему в России не сформировался коллективный иммунитет

Вирусолог отметил, что если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать дальше. Фото: комитет по здравоохранению

Вирусолог отметил, что если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать дальше. Фото: комитет по здравоохранению

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, профессор Михаил Костинов считает, что коллективный иммунитет в России еще не сформировался из-за низких темпов вакцинации.

Специалист также добавил, что на это повлияло большое количество мутаций, хотя это и не основная причина. Вирусолог отметил, что если низкие темпы вакцинации сохранятся, то вирус будет мутировать дальше, сообщает РБК.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в свою очередь заявил, что иммунитет может сформироваться в следующем году, а при вакцинации около 30% населения этого не достичь. С начала пандемии в России выявлено 8 316 019 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 232 775 летальных исходов, выздоровели 7 213 584 человека.