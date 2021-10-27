Иномарка снесла ограждение и зацепила в светофор на Искровском

Дорожный инцидент произошел на углу Искровского проспекта и улицы Крыленко. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент произошел на углу Искровского проспекта и улицы Крыленко. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга легковой автомобиль Suzuki попал в ДТП.

По словам очевидцев, в машине находилась пьяная компания. Дорожный инцидент произошел на углу Искровского проспекта и улицы Крыленко.

Иномарка снесла ограждение и протаранила светофор.

«На перекрёстке Искровского и Крыленко. Компания молодых людей не в трезвом состоянии и большем количестве людей, влетели в светофор и ограждение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарки разбились ночью на перекрестке Дудко и Бабушкина.