Полиция ищет компанию, обстрелявшую автобус на улице Бабушкина

В Невском районе Петербурга трое молодых людей обстреляли автобус. Сейчас их ищет полиция.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и сообщил, что 25 октября около 21:15 на перекрестке улицы Чернова и улицы Бабушкина трое неизвестных молодых людей, на вид 14-15 лет, шумели и мешали пассажирам, не реагируя на замечания. Водитель предложил им выйти из автобуса, после чего услышал хлопок и почувствовал резкую боль в правой ноге (из чего стреляли — он не видел).

Неизвестные выскочили из салона автобуса, один из них из них несколько раз выстрелил в лобовое стекло автобуса, после чего все с места происшествия скрылись.

На лобовом стекле автобуса осталось четыре скола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойники со скалкой и ножом напали на продуктовый магазин в Горелово. Подозреваемых поймали через три часа в квартире, расположенной в том же доме, где находится магазин.