Из наркологической клиники Петербурга увезли пациента с разбитым черепом

В наркологической больнице в Василеостровском районе Петербурга пациенту проломили голову. Мужчину в травмами увезли в обычную больницу.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 25 октября. В приемный покой был доставлен 39-летний житель улицы Пограничника Гарькавого.

У пострадавшего зафиксировали ушиб головного мозга, острую субдуральную гематому правого полушария, субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей основания черепа.

По словам жены наркозависимого, он был госпитализирован из своей квартиры после эпилептического припадка, который произошел после распития алкоголя.

По факту произошедшего проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в полицию Петербурга поступило сообщение о том, что накануне скорая помощь госпитализировала от клуба «Син Сити», (ул. Чудновского д. 10) мужчину с черепно-мозговой травмой и с запахом алкоголя