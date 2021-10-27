В ДТП на ЗСД юному пассажиру Kia Rio пробили голову

В ДТП на ЗСД юному пассажиру Kia Rio пробили голову
Пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе произошло ДТП, в котором пострадал юный петербуржец. Подросток ехал на иномарке, которой управлял водитель-мигрант.

Дорожный инцидент случился во вторник, 26 октября, утром на 35 километре ЗСД в направлении. 34-летний гражданин Киргизии, двигаясь на автомобиле Kia Rio от Василеостровского района в сторону Благодатной улицы, во время перестроения столкнулся с попутной фурой Volvo FM-TRUCK.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в результате аварии водитель легковушки с различными травмами, в тяжелом состоянии был госпитализирован. Его 17-летнего пассажира доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом лицевого скелета, свода и основания черепа.

Безработный водитель легковушки прибыл в Россию 15 октября на заработки. Данных о регистрации на территории Петербурга и Ленобласти нет. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бегущего за автобусом пешехода насмерть сбили на Народного Ополчения.

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