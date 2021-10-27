Петербуржцев предупредили о дождливой погоде в четверг

Петербуржцев предупредили о дождливой погоде в четверг
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Петербурге до конца недели будет идти дождь.

В четверг, 27 октября, в городе ночью и днем местами выпадут осадки в виде дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +7…+9 градусов.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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