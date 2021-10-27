В Выборге дрессировщик собак подозревается в убийстве своего знакомого

В Выборге дрессировщик собак подозревается в убийстве своего знакомого
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

В Выборгском районе Ленобласти задержан инструктор по дрессировке служебных собак в военной части.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 26 октября из поселка Черкасово в больницу госпитализировали 49-летнего мужчину.

У него диагностировали политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, субдуральную гематому левой височной области, перелом костей носа, подъязычной кости, ссадину головы, коленных суставов. На следующий день он умер.

По подозрению задержан 52-летний инструктор по дрессировке служебных собак в военной части. По предварительной информации, он находился в гостях, где был и погибший. Перед уходом он ногой ударил по голове погибшего, после чего вынес его на улицу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в поселке Торики мужчина убил пенсионерку. По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.

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