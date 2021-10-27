Жителей Ленобласти ждет дождливая погода в четверг

В четверг, 28 октября, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В течение суток будет идти дождь.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +5…+10 градусов.

Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!