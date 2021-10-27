Житель Петербурга оплатил алименты только после ареста машины

Житель Петербурга оплатил алименты только после ареста машины
Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Адмиралтейском районе Петербурга судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у должника по алиментам. Сознавая, что денег на ребенка нет, 32-летний мужчина сам предложил иномарку для дальнейшей реализации.

Как сообщили в ГУФССП России по Петербургу, он ежемесячно должен был выплачивать алименты в размере ¼ части всех своих доходов на содержание 7-летней дочери. Общая сумма долга составила более 400 000 рублей.

Понимая, что оплатить свой алиментный долг мужчина не сможет, он добровольно передал автомобиль Mitsubishi Lancer судебным приставам для его дальнейшей реализации. Теперь иномарка будет реализована в счет погашения задолженности. Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей.

адмиралтейский район алименты судебные приставы


 

Новости партнеров
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Почему после вакцинации можно заболеть ковидом и как не подхватить вирус
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Ученые назвали продукты, которые снижают риск инсульта на 80%
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Петербурга оплатил алименты только после ареста машины
В России за сутки коронавирус подхватили 36 582 человека
Школьница выжила после падения с восьмого этажа дома на Петергофском шоссе
Жителей Ленобласти ждет дождливая погода в четверг
«Ситимобил» протаранил дорожное ограждение на Ильюшина
В Петербурге от COVID-19 вакцинировалось больше половины сотрудников ...
В Выборге дрессировщик собак подозревается в убийстве своего знакомого
Житель Ленобласти убил собутыльника и сразу сдался полиции