Житель Петербурга оплатил алименты только после ареста машины

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Адмиралтейском районе Петербурга судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль у должника по алиментам. Сознавая, что денег на ребенка нет, 32-летний мужчина сам предложил иномарку для дальнейшей реализации.

Как сообщили в ГУФССП России по Петербургу, он ежемесячно должен был выплачивать алименты в размере ¼ части всех своих доходов на содержание 7-летней дочери. Общая сумма долга составила более 400 000 рублей.

Понимая, что оплатить свой алиментный долг мужчина не сможет, он добровольно передал автомобиль Mitsubishi Lancer судебным приставам для его дальнейшей реализации. Теперь иномарка будет реализована в счет погашения задолженности. Исполнительное производство находится на контроле у судебного пристава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы заставили петербуржца выплатить алиментов на 250 тыс. рублей.