Виноваты власти и «племенное мышление»: ученые объяснили затянувшуюся пандемию COVID-19

Люди, выяснили специалисты, отказываются носить маски, так как боятся, что их осудит большинство.

То, что люди сильно зависят от мнения большинства, — неоспоримый факт. Боязнь был осужденным и непринятым порой толкает каждого из нас на опасные авантюры. Ученые предположили, что именно страх стал причиной массового отказа от ношения масок и соблюдения мер предосторожности во время пандемии коронавируса. Некоторые законопослушные граждане не хотят оказаться «чужими» среди «своих», поэтому рискуют своим здоровьем. К такому мнению пришел ученый, изучающий особенности человеческого поведения, пишет The Guardian.

Ученый Эмине Санер полагает, что в тех странах, где масочный режим не стал общественной нормой, многим сложно соблюдать правила, так как они рискуют быть стигматизированными. Автор публикации пришел к такой мысли после того, как проанализировал свои поступки: в родном Таиланде Санер не задумываясь носил средства индивидуальной защиты, так как там это было нормой еще до пандемии коронавируса, а вот в Великобритании ему стало неловко, так как большинство отказывалось от масок.

Тогда-то эксперт провел исследования, в рамках которого пытался выяснить, связаны ли между собой личностные качества людей и их готовность соблюдать требования властей. Ряд экспериментов доказал гипотезу Санера. Оказалось, что связь присутствует, но поведение людей чаще зависело не от личного фактора, а от общественного.

Сами того не осознавая, люди делятся в обществе на «своих» и «чужих», когда принимают решение носить маску или отказаться от нее. В этот момент срабатывает «племенное мышление» — человек предпочитает поступать так, чтобы его не осудили и приняли в свои ряды.

Специалисты полагают, что причина, по которой пандемия коронавируса все еще не закончилась, заключается в неправильных действиях властей. Государство должно сделать все, чтобы ношение масок стало нормой. К сожалению, во многих странах, несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку, СИЗ надевают далеко не все.

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