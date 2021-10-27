В Ленобласти еще 353 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 353 человека заболели коронавирусом
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 353 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 76 921 случай ковида. При этом выздоровели 57 674 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2913 случаев. На первом Москва — 5789 случаев. На третьем месте Московская область — 2670.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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