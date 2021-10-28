Хорошо или плохо? Экстрасенс назвал пять легкомысленных знаков зодиака

Несмотря на то, что легкомысленность принято считать плохой чертой, она приносит не только одни лишь беды.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что сразу нескольким знакам зодиака свойственно быть легкомысленными. Порой им это вредит, но чаще всего помогает достичь желаемого, пишет «СтарХит». Являетесь ли вы представителем знака зодиака, который добивается целей благодаря уникальной легкости характера? Сейчас выясним.

Стрельцы

Стрельцы умеют быть спонтанными, хоть и стараются большую часть времени относиться к своему делу со всей серьезностью. Экстрасенс рассказал, что представители знака зодиака – истинные авантюристы, которые умеют вовремя остановиться и отлично справляются с самоконтролем.

Близнецы

Все привыкли думать о Близнецах как об ответственных и целеустремлённых людях. Какая уж тут легкомысленность, спросите вы? Экстрасенс напомнил, что порой представители знака зодиака расслабляются и просто плывут по течению. Это идет им на пользу, так как появляется время отдохнуть и пересмотреть отношение к некоторым вещам.

Девы

Девы отличаются оптимизмом и стремлением совершать импульсивные поступки на благо окружающих. Они изобретательны и легки по подъем – общение с представителями знаками зодиака вдохновит кого угодно.

Козероги

Ультраконсервативные Козероги умеют быть легкомысленными — мы не шутим! Дело в том, что представители знака зодиака порой так устают, что готовы перестать все контролировать и просто жить. Они получают время набраться сил, которые понадобятся им совсем скоро.

Раки

Раки, как и Козероги, абсолютно неожиданно появляются в списке легкомысленных знаков зодиака. Но вспомните, на какие порой безумные поступки готовы Раки? Ими в такие моменты руководит именно особенность их характера. Ракам нравится веселиться и забыть о серьезности, если рядом есть стоящие люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астрологи перечислили знаки зодиака с крепким здоровьем.