Для тех, кому за 60: Роспотребнадзор собрал рекомендации по вакцинации

По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 – это пациенты в возрасте старше 60 лет.

Люди пожилого возраста в зоне особого риска, напоминают в Роспотребнадзоре.

При этом принципиальных особенностей вакцинации пожилых нет.

«Как и в другом возрасте, прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. При наличии большого числа сопутствующих заболеваний перед вакцинацией желательно посетить лечащего врача», — дают рекомендации в ведомстве.

Также паузу перед прививкой стоит взять при острых заболеваниях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях и других), обострениях хронических заболеваний или аллергии. Если введение предыдущей дозы антиковидного препарата вызвало тяжелые осложнения, то, безусловно, надо дать организму время на восстановление.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в целом из-за возрастных особенностей иммунного ответа люди старше 60 лет легче переносят прививку, чем молодые.

Дело в том, что среди людей в возрасте старше 60 лет чаще встречаются случаи замедленного и недостаточного формирования иммунного ответа из-за возрастных физиологических особенностей.

Как сочетается вакцина и прием лекарств? Этот вопрос волнует многих людей в возрасте.

«Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. В большинстве случаев необходимо продолжить приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее», — отвечают в Роспотребнадзоре.

Но есть уточнение, что некоторые средства могут снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики и кортикостероиды, которые нередко назначаются на длительное время при ревматологических и онкологических заболеваниях.

А если уже переболел? Прививку это не отменяет. Более того, если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. «Поэтому всем переболевшим через шесть месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста следует провести вакцинацию», — считают специалисты.