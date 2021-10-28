Отдых без лекарств: шесть безотказных средств победить бессонницу

Бессонницей мучается почти половина населения нашей планеты. Если масштаб проблемы не поддерживает вас в вашей борьбе с расстройством сна, то Gazeta.Spb собрала несколько советов, которые точно помогут уснуть.

Самое главное – выявить причину бессонницы и заняться ее устранением. Если это проблемы психологического характера, проанализируйте то, что доставляет вам такой дискомфорт. Обратитесь за помощью к психотерапевту. Возможно, несколько сессий со специалистом решат проблему раз и навсегда или по крайней мере вернут сон.

С проблемами внешнего плана легче. Если неудобная кровать – замените ее. Если слишком жарко – организуйте режим проветривания.

А что делать, если стресс, проблемы на работе и дома, бурный информационный поток, множество дел не дают расслабиться?

1. Выработать режим. Укладываться в постель необходимо каждый день в одинаковое время. Особенно это касается «сов», тех, кто привык поздно ложиться и поздно вставать. Они чаще страдают от тяжелых последствий недосыпа, чем «жаворонки».

2. Диета. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Предпочтение — легким блюдам. Овощи, курятина, индюшатина, рыба, кисломолочные продукты. От кофе и крепкого чая рекомендуется отказаться.

3. Создать настроение. Для этого все средства хороши.

Приятная музыка, массаж, ванная с пеной, добрый фильм, разговор с приятным человеком. Хорошо себя зарекомендовала ароматерапия. Можно нанести 2-3 капли лавандового или апельсинового масла прямо на подушку.

4. Бессонницу могут провоцировать некоторые лекарственные препараты. Проконсультируйтесь с врачом. Возможно, он скорректирует лечение и назначить иную терапию.

5. Не пользуйтесь гаджетами за час до сна. В клинике медицинских исследований при университете Суррея в Англии повели исследование и выяснили, что синий свет с длиной волны около 450-480 нм вызывает чувство настороженности и влияет на биологические часы человека. Поэтому стоит свести к минимуму воздействию синего и зеленого света.

6. Еще один быстрый способ заснуть, знакомый нам с детства. Речь о стакане теплого молока перед сном. Коровье молоко содержит натуральный пептид, который обладает действием, сходным с компонентами сильных снотворных. Только, в отличие от лекарств, молоко не имеет побочных эффектов. Однако если вы страдаете лактозной непереносимостью, то к этому средству надо отнестись с осторожностью.