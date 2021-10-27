Двоих мужчин отправили в колонию за похищение гендиректора в Петербурге

Двоих мужчин отправили в колонию за похищение гендиректора в Петербурге
Похитители будут отбывать наказание в ИК строгого режима. Фото: ГСУ СК по Петербургу

В Петербурге осудили двоих мужчин, признанных виновными по статьям о похищении человека и вымогательстве.

Об этом сообщает ГСУ СК по Петербургу. Суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора 36-летнего и 31-летнего мужчин. Их признали виновными в похищении человека и вымогательстве.

Преступление произошло в июле 2019 года. Как установило следствие и суд, мужчину силой затолкали гендиректора одной из организаций в автомобиль «Форд Фокус». Пристегнув мужчину наручниками к двери, преступники отвезли его в квартиру на улице Зины Портновой. Там они насильно удерживали гендиректора и требовали передачи управленческих функций на данную организацию. На следующий день потерпевший сдался и переоформил документы на одного из похитителей, после чего его отпустили.

Суд приговорил одного из фигурантов к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, а второго — к 5 годам 7 месяцам. Наказание они будут отбывать в ИК строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной жилого дома в Красногвардейском районе нашли обезглавленное тело.

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