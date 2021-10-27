Депутата из Приозерского района арестовали за хищение 11 млн рублей

В Ленинградской области суд избрал меру пресечения депутату Совета депутатов МО Призерский муниципальный район, обвиняемому в мошенничестве.

Об этом сообщили областном управлении СК. В Ленобласти продолжается расследование уголовных дел о хищении 11 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия в Приозерском районе.

Как установило следствие, к совершенным хищениям причастны не только лица из руководства предприятия и несколько индивидуальных предпринимателей, но и сотрудники районной администрации. Выяснилось, что в деле замешан депутат МО Приозерский муниципальный район. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

По ходатайству следователей депутата заключили под стражу.

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