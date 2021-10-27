Матч Россия — Кипр разрешили провести с 30% зрителей на «Газпром Арене»

Матч Россия &#8212; Кипр разрешили провести с 30% зрителей на &#171;Газпром Арене&#187;
Матч сборных России и Кипра пройдет 11 ноября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Роспотребнадзор разрешил заполнить петербургский стадион «Газпром Арена» на 30% от вместимости на время проведения матча Россия — Кипр.

Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Матч сборных России и Кипра по футболу в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022 пройдет 11 ноября. «Газпром Арена» вмещает 67,8 тысячи зрителей.

Вопрос приостановки чемпионата в нерабочие дни не поднимался, отметил Дюков. Заполняемость стадионов в каждом регионе будет решаться индивидуально.

Что касается матча Россия — Кипр, сегодня РФС получила разрешение от Роспотребнадзора на проведение игры с 30-процентной заполняемостью арены.

По словам президента РФС, продажа билетов откроется уже в четверг, 28 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мадридский «Реал» прибыл в Петербург на игру с «Зенитом».

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