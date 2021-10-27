В РФС сообщили о начале служебной проверки после скандала в спортшколе «Чертаново»

Расследование установило, что некоторые спортсмены, заявленные в плане комплектования по факту не принимали участие в тренировках, в турнирах и сборах. Фото: скриншот Спортивный интернат "Чертаново" в "Яндекс. Панорамы".

Расследование установило, что некоторые спортсмены, заявленные в плане комплектования по факту не принимали участие в тренировках, в турнирах и сборах. Фото: скриншот Спортивный интернат "Чертаново" в "Яндекс. Панорамы".

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал скандал в спортивной школе «Чертаново».

Как передает ТАСС, в расследовании «Матч ТВ» от 16 октября говорится о договоре между гендиректором «Чертаново» Николаем Лариным, его заместителем Дмитрием Поляцкиным и агентом Павлом Андреевым. Якобы Ларин с замом должны были рассказывать Андрееву о самых перспективных учениках и рекомендовать футболистам заключать с ним договоры. По данным «Матч ТВ», за это Андреев должен был до 20 марта 2017 года выплатить Поляцкину и Ларину 10 млн рублей.

По словам Алаева, после просмотра материала «Матч ТВ» начата служебная проверка. Сейчас Ларин находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

По словам Алаева, данные о служебной проверке в отношении заместителя спортивного директора учреждения Дмитрия Поляцкина будут известны спустя две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге суд отказал в выходе на свободу под залог в 500 тыс. рублей экс-депутату городского ЗакСобрания Максиму Резнику. Напомним, его обвиняют в незаконном приобретении наркотических средств для личного использования.