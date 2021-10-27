Высказывание врача о непривитых детях прокомментировал Иркутский Минздрав

«Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации», - говорится в сообщении Минздрава Иркутской области. Фото: Baltphoto

«Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации», - говорится в сообщении Минздрава Иркутской области. Фото: Baltphoto

В ведомстве считают, слова врача можно объяснить заботой о пациентах.

Об этом информирует «ТАСС». Ранее главврач Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов, отвечая на вопросы населения в эфире соцсетей, заявил, непривитые от ковида могут «помирать дома», а не звонить в скорую. По его словам, из-за перегруженности медицинской системы, людям, которые не позаботились о своем здоровье, не прошли вакцинацию и заболели незачем звонить в скорую.

«Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», — заявил Новожилов.

Эти пациенты занимают места в медучреждениях, в то время как привитые пациенты, не получают плановой помощи, считает врач.

Минздрав Иркутской области на своей официальной странице во «ВКонтакте» разместил комментарий на заявление Новожилова. По мнению регионального ведомства, врача тревожит факт тяжелого течения болезней у маленьких пациентов, и его слова были призывом сделать прививку всем, кто ее еще не сделал.

«Сегодня в области много коек отданы под коронавирус, переносятся плановые операции, госпитализации», — говорится в сообщении Минздрава.

Многие люди отказываются от прививок и намеренно не соблюдают введенные ограничения, считает глава Иркутского Минздрава Яков Сандаков.

Отмечается, что в области по информации на 25 октября насчитывается 119 430 случаев заражения COVID. Проходят лечение в больницах 4600 пациентов. В целом, наблюдается рост числа заболеваемости ковидом в регионе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Роспотребнадзор пояснил, как отличить ковид от гриппа и ОРВИ в начале болезни.