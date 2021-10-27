В Московском районе водитель каршеринга протаранил машину и не признает вину

Фото: скриншот из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: скриншот из паблика «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте»

Свидетель аварии сообщает, водитель за рулем арендованной машины при повороте не пропустил другого участника дорожного движения, что стало причиной столкновения.

Об этом пишет паблик «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». На перекрёстке Варшавской и Краснопутиловской улиц в 13:00 водитель на машине каршеринга при повороте налево не пропустил машину и протаранил ее.

«Если у кого-нибудь есть видео, прошу отправить! Водитель не признает вину», — говорится в сообщении автора поста.

«Как он может не признавать вину, если всё очевидно», — удивляется один из подписчиков.

Другие пользователи недоумевают, как в XXI веке можно ездить без видеорегистратора. Именно такие случаи доказывают их необходимость, уверены они. Аварии с участием каршеринговых авто вызывает бурную дискуссию в подобных пабликах. И этот случай не стал исключением. По мнению десятков подписчиков, количество ДТП с участием арендованных авто увеличивается с каждым новым происшествием.

«Люди уже, видя каршеринг, на автомате или скорость, сбавляют или стараются держаться подальше», — комментирует пользователь.

Автору поста советуют подать исковое заявление за моральный ущерб на виновника ДТП и напоминают, что на данном участке по четыре камеры на каждом углу.

Подписчики паблика считают, необходимо ужесточать правила пользования каршеринговыми авто.

«Не нужно их запрещать. Нужно ужесточать. Исключить возможность неопытным, невменяемым, пьяным и т. п. садится за руль», — подытоживает дискуссию подписчик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, еще одно ДТП на проспекте Гагарина в Московском районе «отправило» водителей в объезд по встречке.