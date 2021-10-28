Премьеру ТВ-шоу с Моргенштернов в качестве ведущего перенесли

СТС изменили сетку, перенеся телевизионное шоу с эпатажныйм музыкантом на ноябрь.

Телезрители обратили внимание, телеканал СТС отменил выпуск шоу «Русский ниндзя» ведущим, которого должен был стать эпатажный рэпер Моргенштерн в паре с блогером Идой Галич.

Об изменении сетки стало известно из сообщества телеканала во «ВКонтакте». Шоу заменит художественный фильм «Дэдпул». Представители канала констатировали изменения в программе. И сообщили о переносе ранее запланированного шоу на ноябрь без объяснения причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Глава Следственного комитета России Бастрыкин поручил проверить слова рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. «Наверное, гордиться больше нечем», — заявил рэпер на YouTube-канале Ксении Собчак. Похже Алишер, таково настоящее имя Моргенштерна, принес извинения за свое высказывание.