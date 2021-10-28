В Пулково в четверг задержан один авиарейс

В петербургском аэропорту Пулково задерживается один авиарейс. Причины задержек не указываются.

Об этом стало известно в четверг, 28 октября. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ларнаки. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задерживается рейс FV 5713. Рейс обслуживает авиакомпания «Россия». Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:00, но время вылета сдвинули на 06:45. Причины задержки рейса не уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что накануне Пулково работало без отмен и задержек. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были выполнены точно по расписанию.. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:20, но время вылета сдвинули на 12:45. Причины задержки рейса не уточняются.