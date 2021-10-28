В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет коронавирусом

Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что в России ковидом чаще всего болеют люди преклонного возраста, среди лиц старше 65 лет число новых случаев коронавируса продолжает расти.

Она отметила, что максимальные показатели заболеваемости сейчас фиксируются среди людей пожилого возраста.

Так, в группе старше 65 лет новые случаи фиксируются все чаще, а число заболевших составляет 224 на 100 тыс. населения.

С начала пандемии в России выявлен 8 352 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 233 898 летальных исходов, выздоровели 7 242 735 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре объяснили, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа и ОРВИ на начальной стадии заболевания. По данным ведомства, в первую очередь нужно обращать внимание на продолжительность инкубационного периода.