Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Утром в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП и дорожными ограничениями.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром 28 октября пробки оцениваются в 5 баллов. К 10 часам загруженность дорог снизится до 4 баллов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы на Каменноостровском проспекте, Пироговской набережной и улице Академика Лебедева. Пробки образовались на Садовой улице, Измайловском проспекте и набережной Обводного канала.

Из-за ДТП затруднено движение по проспекту Энгельса. КАД «стоит» в районе Ржевского лесопарка и неподалеку от Мурино. На юге города пробка на Витебском и Ленинском проспекте, а также на Благодатной улице. Затруднено движение по Московскому и Пулковскому шоссе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Октябрьской набережной ограничат до конца года.