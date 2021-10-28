Прокуратура проверит творчество посетителя Эрмитажа на предмет оскорбления памяти защитников Отечества

Прокуратура проверит творчество посетителя Эрмитажа на предмет оскорбления памяти защитников Отечества
Действия "шутника" осудили многие посетители, но не всем понравились и ответные меры музея. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге очередной «культурный» переполох: еще 20 октября посетитель Государственного Эрмитажа провел неоднозначную акцию, повесив в Военной галерее 1812 года свой портрет, стилизованный под окружающие работы. Шутку в музее не оценили и пожаловались в прокуратуру.

Молодой человек, совершивший так называемый перформанс, поделился фотографиями в своем Instagram. На снимках он позирует рядом с собственным изображением в мундире. Его подруга-фотограф также запечатлела недоумение посетителей, разглядывающих странную «картину». Правда, позднее запись с акцией была удалена.

Стилизованный снимок, впрочем, долго не провисел: бдительные смотрительницы выявили нарушение порядка и сняли лист с изображением. Сначала история не получила огласки, но в среду, 27 октября, в Эрмитаже заявили, что вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

По заявлению музея инициирована проверка, которая даст оценку действиям шутника-посетителя «на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».

Не все петербуржцы, однако, оценили действия госучреждения. «Ну и как мне теперь ходить в Эрмитаж?», — негодует посетитель в комментариях официальной группы Эрмитажа во «ВКонтакте».

Примечательно, что в последние дни участились инциденты с потенциально оскорбительными для памяти военных художественными высказываниями. Недавно посетительница галереи «Свиное рыло» на Фонтанке заметила среди работ картину, которая, как ей показалась, в негативно-сатирическом ключе высмеивает «Бессмертный полк».

О возмущении женщины и художник Кирилл Миллер, и руководство галереи узнали позже, когда в организацию с проверкой пришли следователи. При этом автор работы настаивает, что никакой ассоциации с шествием «Бессмертного полка» не предусматривал, картина «Живые и мертвые» — полет фантазии.

Извиняться и оправдываться недавно также пришлось популярному артисту Алишеру Моргенштерну, который усомнился в необходимости празднования Дня Победы. Впрочем, по его словам, фраза была вырвана из контекста, что исказило её смысл. «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события», — заявил музыкант. Однако теперь ему все равно предстоит объяснятся с правоохранителями.

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