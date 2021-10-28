Прокуратура проверит творчество посетителя Эрмитажа на предмет оскорбления памяти защитников Отечества

Действия "шутника" осудили многие посетители, но не всем понравились и ответные меры музея. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Действия "шутника" осудили многие посетители, но не всем понравились и ответные меры музея. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Петербурге очередной «культурный» переполох: еще 20 октября посетитель Государственного Эрмитажа провел неоднозначную акцию, повесив в Военной галерее 1812 года свой портрет, стилизованный под окружающие работы. Шутку в музее не оценили и пожаловались в прокуратуру.

Молодой человек, совершивший так называемый перформанс, поделился фотографиями в своем Instagram. На снимках он позирует рядом с собственным изображением в мундире. Его подруга-фотограф также запечатлела недоумение посетителей, разглядывающих странную «картину». Правда, позднее запись с акцией была удалена.

Стилизованный снимок, впрочем, долго не провисел: бдительные смотрительницы выявили нарушение порядка и сняли лист с изображением. Сначала история не получила огласки, но в среду, 27 октября, в Эрмитаже заявили, что вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

По заявлению музея инициирована проверка, которая даст оценку действиям шутника-посетителя «на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».

Не все петербуржцы, однако, оценили действия госучреждения. «Ну и как мне теперь ходить в Эрмитаж?», — негодует посетитель в комментариях официальной группы Эрмитажа во «ВКонтакте».

Примечательно, что в последние дни участились инциденты с потенциально оскорбительными для памяти военных художественными высказываниями. Недавно посетительница галереи «Свиное рыло» на Фонтанке заметила среди работ картину, которая, как ей показалась, в негативно-сатирическом ключе высмеивает «Бессмертный полк».

О возмущении женщины и художник Кирилл Миллер, и руководство галереи узнали позже, когда в организацию с проверкой пришли следователи. При этом автор работы настаивает, что никакой ассоциации с шествием «Бессмертного полка» не предусматривал, картина «Живые и мертвые» — полет фантазии.

Извиняться и оправдываться недавно также пришлось популярному артисту Алишеру Моргенштерну, который усомнился в необходимости празднования Дня Победы. Впрочем, по его словам, фраза была вырвана из контекста, что исказило её смысл. «Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события», — заявил музыкант. Однако теперь ему все равно предстоит объяснятся с правоохранителями.