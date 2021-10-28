Гоген Солнцев женился на дочери экс-супруги и был жестоко избит пенсионеркой

Свадьба шоумена получилась богатой не только на радостные события, но и на скандалы.

Шоумен Гоген Солнцев в очередной раз женился, а, как известно, настоящая русская свадьба не обходится без драк и ругани. Вот только обычно дерутся между собой гости, а в этот раз досталось и жениху, и невесте…от пенсионерки.

Известно, что Солнцев совсем недавно развелся со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович. Долгое время их отношения казались счастливыми, но расставались когда-то близкие люди со скандалом. У обоих накопилось много претензий друг к другу: вот-вот и бывшие возлюбленные отправятся в суд. Терешкович уверена, что Солнцев мошенник, а сам Солнцев сомневается в адекватности экс-жены.

Личность невесты оставалась до недавнего время загадкой – блогер лишь намекал, что на этот раз выбрал молодую женщину.

Каково же было удивление общественности, когда выяснилось, что Солнцев женился на дочери Терешкович. Молодожены сначала расписались, а потом отправились в ресторан, чтобы разделить радостный день с немногочисленными гостями.

Не обошлось без скандала. В какой-то момент на торжество пришла подруга Терешкович – Лидия Алифиренко, до глубины души шокированная происходящим. Она решила отстоять честь брошенной Терешкович: сначала пожилая женщина высказала Солнцеву и его новоиспеченной жене все, что о них думает, а затем набросилась на обоих с кулаками, пишет «СтарХит».

«Она сначала кинулась на меня с кулаками. Слава Богу, муж был рядом. Потом вылила на меня какую-то жидкость. Я думала, что это кислота, очень испугалась»,

— пожаловалась Полина, дочь Терешкович.

Сама нападавшая, комментируя свой поступок, отметила, что не верит в любовь между Гогеном и Полиной. Обоих она назвала «нелюдями», которые пируют, пока Екатерина лежит в больнице и наблюдет за устроенным цирком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Солнцев женится спустя неделю после развода с пенсионеркой.