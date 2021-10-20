Торт из рыбы и молодая невеста: Солнцев женится спустя неделю после развода с пенсионеркой

Солнцев только развелся и уже снова идет в загс. Фото: скриншот Instagram

Солнцев только развелся и уже снова идет в загс. Фото: скриншот Instagram

Блогер не стал долго горевать после расставания со своей бывшей супругой и уже готов отправиться в загс с новой возлюбленной.

Еще недавно вся страна наблюдала за бурными отношениями между 40-летним Гогеном Солнцевым и его пожилой супругой Екатериной Терешкович. Разница в возрасте в 30 лет не мешала им быть счастливыми вместе, но только до поры до времени. Роман, который начинался как красивая история любви, обернулся скандальным расставанием. Терешкович обвинила возлюбленного в меркантильности: она уверяет, что Солнцеву нужны были только ее деньги и имущество. Блогер, в свою очередь. называл избранницу сумасшедшей. 11 октября Гоген и Екатерина официально расторгли союз. Всем казалось, что на этом в личной жизни Солнцева наступит затишье, но не тут-то было.

Свадьба Гогена Солнцева с таинственной невестой запланирована на 29 октября, пишет «СтарХит». Сначала возлюбленные распишутся, а затем будут отмечать радостное событие в баре на Сретенке, куда уже приглашены гости. Организатор торжества рассказала, что вместо привычного для многих сладкого угощения будет торт из рыбы.

Солнцев появится на свадьбе в элегантном фраке, а его невеста наденет белое платье. Пока что непонятно, кто стал новой избранницей Гогена, но известно, что это – молодая женщина.

Видимо, будущую супругу Солнцева не смущает его неоднозначное прошлое. Напоминаем, что Терешкович, с которой Гоген прожил в браке более трех лет, пообещала посадить его за решетку. Она убеждена, что Солнцев – расчетливый мошенник, который пытался оставить ее дочку без наследства. Своего бывшего супруга Терешкович считает альфонсом и проходимцем, который обманывает порядочных и наивных женщин.

Сам Солнцев долгое время никак не реагировал на слова Терешкович, а потом объявил, что тоже готов судиться с «нездоровой» женщиной. Он добавил, что не планирует убиваться из-за расставания и готов к новым отношениям. Солнцев искал воспитанную и верную девушку, которая не пьет и не имеет материальных и морально-нравственных проблем. Также он подчеркивал, что ему неважен возраст и наличие детей.

«Вот и все. Я желаю своей бывшей супруге счастья в личной жизни и в качестве подарка дарю ей на пожизненное пользование свою красивую фамилию»,

— писал Солнцев.

Видимо, Instagram сотворил чудо и Солнцев нашел свою единственную и неповторимую.

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