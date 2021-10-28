После ДТП с двумя трамваями в Петербурге проводится проверка

После ДТП с двумя трамваями в Петербурге проводится проверка
ДТП с трамваями на Бухарестской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Петербург» «ВКонтакте»

Полиция проводит проверку по факту столкновения двух трамваев в Петербурге.

Напомним, утром 28 октября на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы по неустановленной причине произошло столкновение двух трамваев.

«По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины столкновения», — сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

В результате происшествия пострадало 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Комздраве.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура и организовала проверку соблюдения законодательства о перевозке пассажиров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту ДТП на Бухарестской улице оперативно прибыли 3 спецмашины МЧС и 13 спасателей, также работает специальная комиссия «Горэлектротранса».

авария бухарестская улица дтп


 

Новости партнеров
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Иммунолог объяснил, когда эффективнее всего ревакцинироваться
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Японцы предлагают стрелять по российским суднам в Сангарском проливе
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Сколько антител должно быть, чтобы не делать прививку от коронавируса
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После ДТП с двумя трамваями в Петербурге проводится проверка
Министр здравоохранения России предостерег врачей от выдачи необоснованных ...
Тысячи заболевших детей и открытие новых пунктов вакцинации: новое о COVID ...
При столкновении трамваев в Петербурге пострадало 16 человек
В Google разрешили удалять фотографии несовершеннолетних
В России выявили рекордные 1 159 смертей от COVID за сутки
Петербуржцам рассказали, как будут работать автобусы с 30 октября по 7 ноября
На месте ДТП с трамваями на Бухарестской работают 12 бригад скорой помощи