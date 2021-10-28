В Ленобласти еще 362 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 362 человека заболели коронавирусом
Остаточные явления коронавируса остаются у переболевших надолго Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 362 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 октября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 77 283 случая ковида. При этом выздоровели 57 993 пациента.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 3186 случаев. На первом Москва — 8440 случаев. На третьем месте Московская область — 2639.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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