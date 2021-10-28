На Портовой улице сгорела легковушка

На Портовой улице сгорела легковушка
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 28 октября в Кировском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 10:31мск. На Портовой улице,13, в боксе размером 10х10 метров легковой автомобиль выгорел по всей площади, два легковых автомобиля обгорели частично.

Справиться с огнем удалось к 10:55 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели почти час тушили полыхающие бытовки на Шишкина.

авария дтп кировский район


 

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