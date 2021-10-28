Мужчина, испортивший фасад храма иконы Божией Матери, объяснился обращением к умершей бабушке

Вандал, оставивший надпись «Проснись» на фасаде храма иконы Божией Матери, объяснил свой поступок обращением к усопшей бабушке.

При задержании мужчина, который испортил фасад храма, заявил, что в момент совершения правонарушения был нетрезв, а надпись «Проснись» оставил на стене, пытаясь обратиться к своей недавно умершей бабушке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину задержали возле дома на Ленской улице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате действий вандала Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви был причинен ущерб в размере 51 000 рублей. Инцидент произошел с 24 на 25 октября. В центральном районе Петербурга на фасаде здания храма Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» появилась надпись «Проснись».